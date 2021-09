2402 nieuwe coronagevallen geregistreerd bij RIVM

De afgelopen zeven dagen kregen gemiddeld 2220 mensen per dag een positieve testuitslag, aldus het RIVM. Dat weekgemiddelde daalt geleidelijk.

Het instituut meldt woensdag ook 7 nieuwe aan corona gerelateerde sterfgevallen. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden, want er zit soms een tijdje tussen het overlijden van een patiënt met Covid-19 en de registratie van dat overlijden bij het RIVM.

In Rotterdam hoorden 169 mensen de afgelopen 24 uur dat ze een coronabesmetting hebben opgelopen, in Amsterdam 167. In Den Haag kregen 149 mensen een positieve testuitslag, in Utrecht 70 en in Enschede 46.