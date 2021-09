Halsema: Jodenster bij corona-demo smakeloos, maar niet strafbaar

Het dragen van een Jodenster, zoals dat op zondag 5 september gebeurde bij een demonstratie tegen coronamaatregelen op de Dam, was ‘stuitend smakeloos en getuigend van gebrek aan historisch besef, maar het was niet strafbaar’. Dat zei burgemeester Femke Halsema van Amsterdam tijdens een gemeenteraadsvergadering.

‘Omdat er niet wordt aangezet tot discriminatie van Joden is er geen sprake van strafbaarheid. Dus kan er niet worden opgetreden’, aldus Halsema. ‘Het was vooral een gruwelijke vergelijking.’ Voor zover zij weet is er geen aangifte gedaan. Ze wees erop dat het oordeel of een uiting ‘strafwaardig’ is, niet bij haar maar bij het Openbaar Ministerie ligt.

Halsema benadrukte nog eens dat de vrijheid om te demonstreren beschermd is, ongeacht wie de betoging organiseert. Wel ‘kunnen organisaties bij ons in beter of slechter daglicht staan’, zei ze, daarbij verwijzend naar de organisator van de demonstratie van 5 september, Michel Reijinga. De manier waarop hij afstand nam van het dragen van Jodensterren door sommige demonstranten noemde ze ‘halfhartig’.

Daags na het coronaprotest zei Reijinga in Het Parool begrip te hebben voor betogers met een Jodenster, ook al hebben zijn eigen grootouders ook een ster gedragen. ‘Ik heb een achterban van meer dan 50.000 mensen en als er dan vijftig tussen lopen met een ster, dan ben ik daar niet blij mee, maar dan kan ik ze dat niet verbieden’. ‘Maar in ‘40-’45 is apartheid gecreëerd voor de Joden, en in ‘20-’21 wordt apartheid gecreëerd voor niet-gevaccineerden. Dus ik begrijp die mensen dat ze die vergelijking maken’, zei Reijinga in Het Parool.

‘Als een organisator allerlei organisaties verzamelt, betekent dat dat er eindverantwoordelijkheid is, en dat je afstand neemt van wat er is gebeurd en dat veroordeelt. Daar heb ik wel zorgen over in dit geval’, aldus de burgemeester.