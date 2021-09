Europese coronapas ook bruikbaar in Marokko en Israël

Naast Marokko en Israël sluiten ook Albanië, Monaco, Andorra, de Faeröer-eilanden en Panama zich aan. Dat brengt het aantal landen waar het certificaat, dat werkt met een QR-code, gebruikt kan worden op 42.

Met het certificaat kan de drager aantonen dat de kans klein is dat hij het coronavirus bij zich draagt, omdat hij volledig is ingeënt, van een coronabesmetting is hersteld of onlangs negatief is getest. De Europese Commissie hoopt het in zoveel mogelijk landen erkend te krijgen om het reizen weer op gang te helpen.