Paus ontslaat aartsbisschop niet na verdenking verhullen misbruik

Paus Franciscus accepteert het aftreden van de aartsbisschop van Hamburg, Stefan Hesse, niet en vraagt hem zijn werk voort te zetten ‘in de geest van verzoening en dienst aan God’. Hesse had in maart zijn ontslag aangeboden nadat hij in een onderzoeksrapport werd beschuldigd van nalatig handelen bij meerdere meldingen van kindermisbruik in de Katholieke Kerk. Hij ontkent deze beschuldigingen.

Hesse zegt dat hij bewust is van het feit ‘dat het niet makkelijk zal zijn om mijn werkzaamheden voort te zetten’. De beschuldigingen komen uit de tijd dat Hesse nog geen aartsbisschop was, maar toen hij nog werkzaam was voor het aartsbisdom van Keulen. Het ging om elf incidenten waarbij hij bijvoorbeeld meldingen van misbruik niet had doorgegeven.

Op de dag dat het rapport uitkwam ontkende Hesse de beschuldigingen, maar bood hij toch zijn ontslag aan. Hij zei dit te doen om schade aan het bisdom te voorkomen.

Het Vaticaan erkent dat er ‘tekortkomingen’ waren bij het bestuur van het aartsbisdom van Keulen. De kerk zegt echter dat er geen bewijzen zijn gevonden van het bewust verdoezelen van misbruik.

In maart kwam een rapport van 800 pagina’s uit over de systematische verhulling van kindermisbruik in het aartsbisdom van Keulen tussen 1975 en 2018. De auteurs van dit rapport zeiden meer dan 200 misbruikers te hebben gevonden, evenals 300 slachtoffers van wie de meesten jonger dan 14 jaar waren.