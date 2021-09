Rutte en Kaag samen naar Britse premier Johnson

Het is de eerste keer dat ze de Britse premier in zijn ambtswoning Downing Street 10 in Londen spreken. Johnson is als premier ook nog niet in Den Haag geweest.

Volgens de voorlichtingsdienst van de premier staan onder meer Afghanistan, de relatie van de Britten met de Europese Unie en klimaatbeleid op de agenda. Ook wordt er stilgestaan bij de herdenking van de Slag om Arnhem in 1944.