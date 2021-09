Zaak tegen Salvini over blokkeren migrantenschip uitgesteld

De rechter heeft niet bekendgemaakt waarom de zaak is uitgesteld. In de zaak moeten veel (oud-)politici worden gehoord.

In de zomer van 2019 hield Salvini een schiep van de reddingsorganisatie Open Arms tegen met 147 vluchtelingen aan boord die waren gered op de Middellandse Zee. Salvini wilde dat Spanje de vluchtelingen toeliet of andere EU-landen moesten toezeggen de vluchtelingen over te nemen. De vluchtelingen mochten na zes dagen het schip verlaten nadat de openbaar aanklager het schip in beslag had genomen.

De politicus zei dat hij het schip tegenhield om Italië te beschermen. Hij hield de havens dicht om mensen te ontmoedigen de gevaarlijke oversteek te maken vanuit Noord-Afrika naar Zuid-Europa.

Salvini is momenteel lid van de Italiaanse Senaat namens de rechts-populistische partij Lega. De Senaat heeft toestemming gegeven om hem te vervolgen, want als politicus zou dat normaal gesproken niet kunnen.