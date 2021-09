Lucinda Riley opnieuw bovenaan Bestseller 60

Lucinda Riley is vooral bekend van haar succesvolle Zeven Zussen-reeks, maar weet het grote publiek ook met haar andere boeken te vinden. De liefdesbrief, het nieuwste boek van de in juni overleden bestsellerauteur, komt binnen op de eerste plaats van de Bestseller 60.

Het eerste deel van de Zeven Zussen-reeks werd woensdag bekroond met een Diamanten Boek. Dit betekent dat er in Nederland sinds de publicatie in 2017 meer dan 500.000 exemplaren zijn verkocht. Het boek staat nog steeds in de Bestseller 60, op de 21e plaats.

De Bestseller 60 kent deze week in totaal twaalf nieuwe titels. Een daarvan is de poëziebundel The Hill We Climb van Amanda Gorman, die wereldberoemd werd toen ze het gedicht The Hill We Climb voordroeg tijdens de inauguratie van Joe Biden tot president van de Verenigde Staten. De poëziebundel, die is vertaald door Zaïre Krieger, staat op de tiende plek.

Boeken Top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (-) Lucinda Riley - De liefdesbrief

2. (1) Herman Koch - Een film met Sophia

3. (2) Charlie Mackesy - De jongen, de mol, de vos en het paard

4. (-) Marlies Koers - Sorry dat ik je wakker bel

5. (4) Michael Pilarczyk - Je bent zoals je denkt

6. (5) Lale Gül - Ik ga leven

7. (6) Esther Verhoef - De Nachtdienst

8. (3) Arnon Grunberg - De dood in Taormina

9. (11) Griet op de Beeck - Jij mag alles zijn

10. (-) Amanda Gorman - The Hill We Climb