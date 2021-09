Gemeente Haarlem grijpt in bij volle theaterzaal Theo Maassen

De gemeente Haarlem grijpt donderdag- en vrijdagavond in als Theo Maassen toch voor een volle theaterzaal gaat optreden. In dat geval zal, vanwege het schenden van de coronamaatregelen, de gemeente "handhavend optreden", bevestigt de woordvoerder van de burgemeester na berichtgeving van het AD.

Door de huidige coronamaatregelen mogen theaters momenteel twee derde van de volledige capaciteit binnenlaten. Per 25 september geldt de maatregel niet meer, maar het Haarlemse theater De Liefde besloot al eerder een einde aan de maatregel te maken. Het theater communiceerde dat tijdens de voorstellingen van Theo Maassen donderdag en vrijdag alle 120 stoeltjes per avond bezet zullen zijn. De bezoekers moeten vooraf hun CoronaCheck-app laten zien.

De woordvoerder van de gemeente laat weten dat ze dinsdag hebben gesproken met het theater over een nieuw plan. De Liefde is dat nu aan het bedenken en houdt daar contact over met de gemeente.