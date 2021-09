Von der Leyen hekelt ‘onwil’ om EU militair sterker te maken

Sinds het debacle in Afghanistan klinkt de roep om de slagkracht van de EU te vergroten weer luider. Er is inderdaad onder meer een Europese interventiemacht nodig, stelt Von der Leyen in haar ‘State of the Union-toespraak. Maar eerdere soortgelijke plannen zijn nooit werkelijk van de grond gekomen, memoreert ze. Zo zijn daarvoor bestemde troepen niet ingezet omdat de EU-landen het niet eens werden over bijvoorbeeld de kosten. ‘Je kunt de modernste strijdkrachten van de wereld hebben, maar wat heb je eraan als je niet bereid bent ze te gebruiken?’

Volgend jaar zal Von der Leyen samen met de Franse president Macron een top beleggen over de Europese defensie. Frankrijk, het EU-land dat militair het meest voorstelt, pleit er van oudsher voor Europa militair meer tanden te geven. Het land is de eerste helft van 2022 voorzitter van de EU en Macron staat dan voor een herverkiezingsrace.

Defensie-unie

Om een echte ‘defensie-unie’ te bouwen moeten EU-landen onder andere meer informatie delen, vindt de Duitse, zelf oud-minister van Defensie. Dat maakt wijzer en eensgezinder. De commissie denkt er ook over EU-landen aan te moedigen om voortaan te winkelen bij de Europese defensie-industrie, bijvoorbeeld door aankopen vrij te stellen van btw.

De EU wil nauw samen blijven optrekken met de NAVO, die onlangs nog waarschuwde dat versterking van de EU niet ten koste van dat bondgenootschap mag gaan. Voor het eind van het jaar willen ze nieuwe afspraken maken over hun samenwerking.

‘We moeten nadenken over hoe de missie in Afghanistan zo abrupt heeft kunnen eindigen’, vindt Von der Leyen. Dat stelt de NAVO-bondgenoten voor ‘diep verontrustende vragen’.