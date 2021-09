FNV kondigt nieuwe staking bij taxfreeshops Schiphol aan

Naar verwachting tientallen medewerkers van de taxfreeshops van See Buy Fly op Schiphol leggen woensdagmiddag een aantal uur het werk neer. Volgens vakbond FNV zijn ze het zat dat de directie al maandenlang op allerlei manieren probeert om hun lonen te verlagen en dat hun roosters steeds wisselen en pas op het allerlaatste moment bekend worden gemaakt.

Begin juli werd er ook al gestaakt bij de winkels achter de douane. Toen moesten ook enkele zaken tijdelijk dicht omdat personeel meedeed aan de actie. In de winkels van uitbater See Buy Fly/Schiphol Airport Retail (SAR) werken in totaal zo’n honderdtwintig mensen.

Het conflict gaat onder meer over een zogeheten arbeidsvoorwaardenregeling die het winkelbedrijf heeft ingevoerd voor nieuwe medewerkers. FNV maakt zich daar boos over en vindt dat de winkels op Schiphol behandeld worden als een melkkoe.

Maar directeur Simon Asmus van de onderneming gaf eerder aan dat de arbeidsvoorwaardenregeling slechts een tijdelijke maatregel betreft. Dat was nodig omdat FNV volgens hem maar niet serieus wil onderhandelen over een nieuwe cao. Asmus wil uiteindelijk nog steeds een nieuwe cao afsluiten met een vakbond, liet hij weten.