Rutte bezweert: relatie met Kaag is goed

Hoewel de VVD en D66 als winnaars van de verkiezingen het voortouw moeten nemen in de formatie, wordt vooral veel gesproken over de vermeende slechte onderlinge verhoudingen tussen de partijleiders. Die zijn er niet beter op geworden nadat Kaag in een lezing flink had uitgehaald naar Rutte en diens "regelen en ritselen zonder visie".

Volgens Rutte gaat het goed tussen de twee partijleiders. "We hebben intensieve samenwerking, op het terrein van Afghanistan en andere onderwerpen." Later op woensdag zitten Kaag en Rutte samen in het ministersvak in de Tweede Kamer voor een debat over de situatie in Afghanistan.