Kamer wil opheldering over eerdere hulpvraag van ambassade Kabul

De Tweede Kamer wil opheldering van het ministerie van Buitenlandse Zaken over verzoeken die de Nederlandse ambassade in Afghanistan deed over het weghalen van Afghanen die voor Nederland hadden gewerkt, en daardoor mogelijk gevaar liepen.

Een ruime meerderheid steunt een verzoek van SP-Kamerlid Jasper van Dijk om de informatie nog vóór het debat dat later woensdag wordt gehouden, naar de Kamer te sturen.

Aanleiding is een artikel in de Volkskrant woensdag. De krant meldt op basis van mails tussen de ambassade en het ministerie dat al in het voorjaar van 2020 werd gevraagd voorbereidingen te treffen om lokale medewerkers te evacueren, mochten de Taliban snel oprukken. Met die verzoeken werd lange tijd niks gedaan, aldus de Volkskrant.

‘Deze stukken zijn wel in handen van de Volkskrant, maar niet van de Kamer’, aldus Van Dijk. ‘Het is noodzakelijk dat deze informatie voor aanvang van het debat naar de Kamer gaat. Anders is de Kamer niet of onvolledig geïnformeerd, waardoor een goed debat onmogelijk wordt.’

Het debat, dat voor 11.30 uur staat gepland, zal waarschijnlijk enkele uren later beginnen.