Von der Leyen: wereldwijd vaccineren hoogste prioriteit

Het wereldwijd vaccineren tegen Covid-19 moet de hoogste prioriteit hebben, vindt de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. ‘Laten we ervoor zorgen dat dit niet de pandemie van niet-gevaccineerden wordt’, zegt ze in haar ‘State of the Union’-speech in het Europees Parlement in Straatsburg. Ze roept op de vaccinatiecampagnes wereldwijd te versnellen.