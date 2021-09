Zara-moeder Inditex op niveau van voor corona, H&M blijft achter

Het Spaanse modeconcern Inditex heeft zijn winst en omzet weer op het niveau van voor de coronacrisis teruggebracht. Het bedrijf achter merken als Zara, Bershka, Stradivarius en Massimo Dutti zag zijn bedrijfswinst meer dan verdubbelen nu in veel landen de winkels weer open zijn en andere coronamaatregelen ook zijn afgebouwd. De Zweedse branchegenoot H&M had juist last van matige verkopen in Azië en Australië waar de coronamaatregelen verzwaard werden.