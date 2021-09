Meerdere tips na uitzending Opsporing Verzocht over Mallorca-zaak

De vader van Carlo Heuvelman (27), die overleed na te zijn mishandeld op Mallorca, deed namens de familie zijn verhaal in de uitzending. Daarmee hoopte de vader dat getuigen die zich nog niet hebben gemeld ‘zich over hun schroom heenzetten’, zo zei hij. Ook werden geblurde beelden van een aantal gezochte getuigen getoond.

Om wat voor tips het gaat en of het nieuw beeldmateriaal betreft, kan de woordvoerder nog niet zeggen. ‘Het is belangrijk dat dit eerst zorgvuldig wordt uitgeplozen. We weten in ieder geval zeker dat er aanvullend beeldmateriaal moet zijn, want de getuigen die wij hebben gesproken beschrijven beelden die wij nog niet hebben gezien.’

Volgens de politiewoordvoerder is er inmiddels met ruim vijftig mensen gesproken, maar moeten er nog meer mensen zijn die mogelijk iets gezien hebben die betreffende nacht in uitgaansgebied El Arenal. ‘Elk verhaal, elke foto of filmpje kan ons verder brengen om duidelijkheid te krijgen en te verschaffen over wat zich heeft afgespeeld’, aldus de zegsman. ‘Dat is niet alleen belangrijk voor de strafvervolging, maar ook voor de nabestaanden. Die hebben daar recht op. Twijfel niet en meld je.’

In de ochtend van 14 juli werd Carlo Heuvelman mishandeld in het uitgaansleven. Hij overleed een aantal dagen erna aan zijn verwondingen. Er zitten zes verdachten van 18 en 19 jaar oud, allen uit Hilversum, vast voor de zaak.