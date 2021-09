Casinobedrijven kelderen op beurs in Hongkong

Op de aandelenbeurs in Hongkong gingen de casinobedrijven woensdag hard onderuit door de vrees voor strengere regels in het Chinese gokparadijs Macau. Ook op de andere aandelenmarkten in Azië werden overwegend verliezen geleden. Een aantal tegenvallende macro-economische cijfers uit China wakkerde de zorgen aan over een vertraging van het wereldwijde herstel van de coronacrisis.

In Hongkong leverde de Hang Seng-index tussentijds 1,9 procent in. De aandelen van casinobedrijven Wynn Macau en Sands China kelderden bijna 30 procent door de vrees dat de gokindustrie op het schiereiland Macau meer aan banden wordt gelegd. De door schulden geplaagde Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande (min 4,7 procent) ging verder omlaag door berichten dat het bedrijf deze maand geen rente zal betalen. Evergrande waarschuwde eerder al dat het mogelijk niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen.

De beurs in Shanghai daalde 0,3 procent na een tegenvallende groei van de Chinese winkelverkopen en de industriële productie in augustus. De winkelverkopen lieten de kleinste stijging zien sinds augustus vorig jaar en de groei van de industriële productie viel terug tot het niveau van juli 2020. Nieuwe lokale uitbraken van het coronavirus en verstoringen in de toeleveringsketen bedreigen het economische herstel van de Chinese economie.

De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,5 procent in de min op 30.511,71 punten. De Japanse hoofdindex is sinds het aangekondigde vertrek van premier Yoshihide Suga flink gestegen en bereikte dinsdag nog het hoogste niveau sinds augustus 1990. Beleggers hopen dat de opvolger van Suga meer zal doen om het economische herstel aan te jagen. De Japanse toeleveranciers van Apple gingen omlaag na de presentatie van de nieuwe modellen van de iPhone en andere producten van het Amerikaanse techconcern. Murata Manufacturing verloor 2,8 procent en Ibiden zakte 1 procent.