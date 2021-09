Code geel in midden en westen om dichte mist

De code geel, waarmee het KNMI mensen oproept alert te zijn omdat er mogelijk kans is op gevaarlijk weer, geldt voor de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland, van 05.00 tot 08.00 uur. Volgens het KNMI is er lokaal kans op dichte mist. Dat kan leiden tot gevaarlijke rijomstandigheden door slecht zicht, aldus het weerinstituut. ‘Pas snelheid aan en houd voldoende afstand’, aldus het KNMI in de waarschuwing. ‘Mist kan verraderlijk zijn door plotseling optreden.’

Het zicht was volgens Weeronline in de nacht van dinsdag op woensdag het slechtst in De Bilt. Rond 04.30 uur werd daar slechts 54 meter zicht gemeten. In Cabauw (Utrecht), Voorschoten (Zuid-Holland) en Lelystad werden zichtwaarden geregistreerd tussen 70 en 80 meter. Rond 06.20 uur was de laagste zichtwaarde, 112 meter, op het KNMI-waarneemstation voor Voorschoten.