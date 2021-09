Deel Kroondomein Het Loo gaat weer op slot

Een deel van Kroondomein Het Loo gaat woensdag dicht voor publiek. Het gebied blijft gesloten tot 25 december. Dat is wellicht voor het laatst, omdat demissionair Carola Schouten (Landbouw) vorige week bepaalde dat de koning het gebied vanaf volgend jaar open moet houden, wil hij recht blijven houden op subsidie voor onderhoud van het Veluwse natuurgebied.

Koning Willem-Alexander liet ondanks dat signaal weten dit jaar het bosrijke gebied opnieuw af te sluiten. Veel milieu- en faunabeschermers zijn het niet eens met de jaarlijkse sluiting. Zij zeggen dat de koning in het najaar met gasten in het gebied jaagt. Ook is er kritiek op de miljoenensubsidie die de koning krijgt. Volgens de beheerder wordt de periode gebruikt voor onderhoud van flora en fauna.

Of de koning het gebied volgend jaar in de najaarsmaanden openhoudt of sluit, wordt naar verwachting nog dit jaar bekend. Uiterlijk 31 december moet een nieuwe subsidieaanvraag zijn ingediend.