Coronatoegangsbewijs niet verplicht bij uitvaartcentra en kerken

Uitvaartcentra hoeven bezoekers niet te vragen om een coronatoegangsbewijs, meldde demissionair premier Mark Rutte. Ook bij kerken is de QR-code waarmee gecontroleerd kan worden of iemand beschermd is tegen het coronavirus of recent negatief getest, niet verplicht. ‘We hebben niet de bevoegdheid om dat te eisen’, aldus Rutte.