Kabinet werkt nog aan gerichte steun voor clubs en evenementen

Het demissionaire kabinet wil zo gericht mogelijk steun bieden aan bedrijfstakken die na 25 september nog getroffen worden door de dan resterende coronamaatregelen. Het gaat dan om de nachthoreca en de evenementenbranche. Doel is te voorkomen ‘dat andere sectoren ook weer gebruik kunnen maken van die tegemoetkoming’, zegt minister-president Mark Rutte.

Aan de ‘precieze techniek’ van de verlengde coronasteun wordt nog geschaafd, in samenspraak met de betreffende branches. Rutte hoopt er zo snel mogelijk meer over te kunnen zeggen. Maar hij benadrukt dat het ‘complex’ is, ook omdat discotheken die ‘s nachts dicht zijn op een andere manier geholpen moeten worden dan bijvoorbeeld poppodia die niet hun volledige capaciteit kunnen benutten.

Bedrijven die door de coronamaatregelen veel omzet mislopen, krijgen onder meer hun loonkosten deels vergoed. Ook is er een tegemoetkoming voor de vaste lasten. Het kabinet kondigde eerder aan dat die steun in principe op 1 oktober stopt. Maar daarop wordt toch een uitzondering gemaakt voor bedrijven die ook met een coronatoegangsbewijs nog niet open kunnen gaan.