Vakbond CNV: veiligheid werkplek staat voorop

‘Het vaccin biedt geen garantie tegen besmettingen op de werkvloer, wel tegen ernstig ziekteverloop. Mocht het aantal besmettingen weer oplopen, dan roept CNV dit kabinet op om de maatregelen weer te herzien. Tijdig ingrijpen is nodig om zorgmedewerkers niet zwaarder te belasten. De anderhalve meter afstand en striktere hygiëneregels zouden dan bijvoorbeeld weer ingevoerd moeten worden op de werkvloer’, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin in een verklaring.

Eenzaam

CNV meldt verder de lichte versoepeling van het thuiswerkadvies prima te vinden. Volgens de bond zijn veel thuiswerkers eenzaam. ‘We roepen werkgevers op om de veiligheid op kantoor wel te garanderen. Werknemers die zich niet veilig voelen op de werkvloer, moeten zich vrij voelen om thuis te blijven werken’, stelt Fortuin.

De bond blijft verder benadrukken dat werkgevers hun medewerkers niet onder druk mogen zetten om zich te laten vaccineren. ‘Een directe of indirecte vaccinatiedwang is een inbreuk op de lichamelijke integriteit en in strijd met het zelfbeschikkingsrecht. We zijn daarnaast tegen een registratieplicht van personeel. Het lost geen enkel probleem op, al was het maar omdat ook gevaccineerde mensen het virus kunnen overdragen.’