In de zorg wordt het toegestaan voor werkgevers om vast te leggen of personeel is gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat zei demissionair coronaminister Hugo de Jonge dinsdag op een persconferentie over corona. Hij benadrukt dat het niet om een plicht gaat.

In andere sectoren mag dit niet worden geregistreerd, maar wel gevraagd. Werknemers hoeven dan geen antwoord te geven.