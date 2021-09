Boeing: volledig herstel luchtvaartsector in 2024

De wereldwijde luchtvaartsector zou in 2024 weer volledig moeten zijn hersteld van de zware klappen door de coronapandemie. Dat denkt de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing. Het bedrijf verwacht verder dat de vraag naar nieuwe verkeersvliegtuigen de komende twintig jaar wat sterker zal toenemen dan eerder voorzien.

Boeing denkt dat in de periode tot en met 2040 de wereldwijde leveringen van commerciële vliegtuigen zullen uitkomen op 43.610 stuks, met een totale waarde van 7,2 biljoen dollar, omgerekend 6,1 biljoen euro. Een jaar geleden rekende het bedrijf nog op 43.110 afgeleverde toestellen in die periode.

‘Wij houden vertrouwen in de groei op de lange termijn van de luchtvaart’, aldus strategiedirecteur Marc Allen van Boeing, dat vooral in een concurrentiestrijd is verwikkeld met het Europese Airbus. Boeing stelt dat het herstel wordt aangejaagd door de vaccinaties tegen het coronavirus en de toenemende vraag naar vliegreizen.