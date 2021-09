Laagste aantal coronapatiënten in ziekenhuizen sinds eind juli

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal gedaald tot 635, het laagste aantal sinds 28 juli. Het zijn er 23 minder vergeleken met maandag, staat in de recentste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de verpleegafdelingen liggen nu 432 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 18 minder dan maandag. Op de intensive cares liggen 203 patiënten, een afname van 5. Dat is het laagste aantal sinds 17 augustus.

Op de ic’s werden afgelopen etmaal 7 nieuwe coronapatiënten binnengebracht. Op de verpleegafdelingen werden 51 mensen opgenomen. In de afgelopen zeven dagen registreerde het LCPS gemiddeld bijna 69 nieuwe opnames per dag, het laagste niveau sinds 22 juli.

Druk op zorg

Alles bij elkaar hebben de ziekenhuizen momenteel ruim 16.400 bedden beschikbaar, waarvan bijna 15.000 worden bezet door een patiënt. Dat betekent dat de ziekenhuizen iets meer dan 1400 bedden over hebben voor de opvang van nieuwe patiënten, met of zonder corona. Dat komt neer op tien tot vijftien bedden per ziekenhuis. De precieze marge schommelt van dag tot dag, maar de laatste weken is het vrij krap in de ziekenhuizen.

Om de druk op de ziekenhuiszorg te verdelen, kunnen patiënten worden overgeplaatst naar een andere regio. Op maandag zijn twee patiënten verplaatst. In de laatste week zijn maar zeven mensen overgebracht naar een ziekenhuis in een ander deel van het land, terwijl er eind augustus soms meer dan tien verplaatsingen per dag waren. Volgens het LCPS kan het nu vaker in de eigen regio worden opgelost. De verplaatsingen werden eind juli hervat. Sindsdien zijn bijna 200 coronapatiënten verspreid over het land en sinds het begin van de uitbraak ruim 4200 mensen. Onder hen zijn enkele tientallen die in Duitsland zijn behandeld.