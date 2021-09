Politie en OM steunen herzieningsverzoek Arnhemse Villamoord

Politie en justitie reageerden dinsdag voor het eerst op de documentaireserie, waarin ernstige twijfels worden geuit aan de professionaliteit en integriteit van de destijds bij de zaak betrokken politiemedewerkers en de officier van justitie.

Bij de Arnhemse villamoord kwam de bewoonster van een villa aan de Apeldoornseweg om het leven. De rechter veroordeelde negen verdachten tot straffen variërend van vijf tot twaalf jaar. Advocaat Paul Acda strijdt namens zes veroordeelden voor eerherstel en dient bij de Hoge Raad een nieuw herzieningsverzoek in om de zaak heropend te krijgen. Hij is van mening dat de leider van het politieteam onder ede heeft gelogen voor het gerechtshof en valsheid in geschrifte heeft gepleegd. Een eerder herzieningsverzoek werd in april afgewezen.

‘Het is van belang dat genoemde, serieuze, aantijgingen zorgvuldig worden onderzocht’, reageert de politie. De politie en het OM vinden een herzieningsverzoek bij de Hoge Raad de beste optie. ‘Na een herziening van de zaak door de Hoge Raad kan het hof beoordelen of het handelen van politie en Openbaar Ministerie 23 jaar geleden, gevolgen heeft voor de veroordelingen. Alleen zo kan daadwerkelijk toetsing van de rechtsgang plaatsvinden. Dit is van groot belang voor de destijds veroordeelden. Ook verdienen betrokken collega’s het dat de aantijgingen goed worden onderzocht.’