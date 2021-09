Viroloog Osterhaus: basisschoolkinderen veel vaker testen

Kinderen op de basisschool zouden veel vaker getest moeten worden, om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, stelt viroloog Ab Osterhaus dinsdag. Hij reageert op het nieuws dat het kabinet de regels op basisscholen wil versoepelen. Binnenkort hoeft niet meer de hele klas naar huis als er een kind besmet is, terwijl het aantal coronagevallen onder jonge kinderen afgelopen weken juist is toegenomen.

Vaak lopen ze het virus op school of de kinderopvang op, komt naar voren uit de weekcijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Besmette kinderen worden zelf niet zo ziek en geven het virus minder snel door aan bijvoorbeeld volwassenen, ‘maar dat wil niet zeggen dat ze het helemaal niet overdragen’, aldus Osterhaus.

Hij snapt dat het kabinet het belang van goed onderwijs voor kinderen moet meenemen in de besluitvorming over de regels op scholen. ‘Maar als viroloog zou het natuurlijk mijn voorkeur hebben om bij één besmetting wel gewoon de hele klas naar huis te sturen. Áls je er dan voor kiest om dat niet te doen, dan moet het wel een gegeven zijn dat je kinderen veel vaker gaat testen. Bijvoorbeeld elke ochtend een zelftest.’

Overbelaste ziekenhuizen

Op dit moment is het advies niet om kinderen in het basisonderwijs te laten zelftesten op corona. Osterhaus beseft dat dat ook niet zo gemakkelijk te organiseren is voor scholen en ouders, ‘maar het principe is wel dat je met testen de positieve gevallen eruit pikt. Dat geldt voor alle bevolkingsgroepen en leeftijden.’

Het kabinet is voornemens om meer zaken te versoepelen. Zo wordt de 1,5 meterregel vanaf 25 september losgelaten en mogen clubs straks weer open, zij het tot middernacht. Versoepelen betekent een groter risico op besmettingen, aldus Osterhaus, maar het zal gezien de vaccinatiecampagne niet meer zo uit de hand lopen als vorig jaar.

‘De vraag blijft wel: kunnen de ziekenhuizen het aan? Daar maak ik me wel zorgen over, maar vooral omdat er waarschijnlijk een influenzagolf aan komt.’ Influenza (griep) zorgde ook zonder corona al eerder voor overbelaste ziekenhuizen. Vorig jaar bleef een griepgolf uit, vanwege de coronamaatregelen. Osterhaus: ‘We zien normaal na een ‘slap’ influenzajaar, dat het jaar daarop altijd zwaar wordt. Ik raad dan ook iedereen aan die wordt opgeroepen voor de griepprik om hem te nemen. Het is nu belangrijker dan ooit.’