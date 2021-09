Amazon wil nog eens 125.000 extra werknemers in VS

Webwinkelconcern Amazon wil in de Verenigde Staten nog eens 125.000 werknemers extra in dienst nemen voor zijn distributiecentra en transport. Vanwege de sterke vraag bij Amazon door het onlinewinkelen tijdens de coronapandemie is het bedrijf bezig veel nieuwe logistieke centra te openen.

Het gemiddelde uurloon begint vanaf 18 dollar. Ook biedt Amazon bij bepaalde locaties een tekenbonus. Het bedrijf wil deze maand honderd nieuwe logistieke faciliteiten in de VS openen, na de meer dan 250 die eerder dit jaar al werden geopend. Daarnaast moet het extra personeel helpen bij de drukte die wordt verwacht in aanloop naar de feestdagen. De werknemers zullen ingezet worden bij onder meer het verpakken van pakketjes, sorteerwerk en vervoer.

Momenteel telt Amazon ongeveer 1 miljoen werknemers in de VS. Volgens het bedrijf zijn er sinds de pandemie al 450.000 extra werknemers in dienst genomen in het land. Amazon maakte eerder deze maand nog bekend wereldwijd 55.000 mensen te willen aannemen voor technologie- en kantoorfuncties.