Advocaat wraakt rechtbank in liquidatieproces Marengo

Advocaat Inez Weski heeft dinsdag de rechters in het liquidatieproces Marengo gewraakt. Volgens de raadsvrouw heeft de rechtbank de schijn van vooringenomenheid gewekt bij het nemen van een beslissing over een presentatie die Weski wil houden. Deze heeft te maken met app-berichten van Nabil B., de kroongetuige in het proces.

Het is de derde keer dat de rechtbank in het proces wordt gewraakt, sinds het proces in 2018 op gang kwam. Weski verdedigt onder anderen hoofdverdachte Ridouan Taghi.