Meer passagiers op luchthaven Schiphol, niet terug op oude niveau

Het aantal passagiers op luchthaven Schiphol is in de vakantiemaand augustus flink gestegen in vergelijking met een jaar eerder, maar ligt nog wel altijd veel lager dan het niveau van voor de coronapandemie. In totaal ging het om 3,8 miljoen reizigers tegen 1,9 miljoen in augustus vorig jaar. In augustus 2019 verwerkte Schiphol nog 6,8 miljoen passagiers.