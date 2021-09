Meer kinderen positief getest, vaak is school of opvang de bron

Bij steeds meer kinderen wordt het coronavirus vastgesteld. En vaak is school of kinderopvang de plek waar ze het virus waarschijnlijk hebben opgelopen. Dat komt naar voren uit de weekcijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In de afgelopen zeven dagen testten 1872 kinderen van 5 tot en met 9 jaar oud positief. Dat is het hoogste aantal sinds de weekcijfers van 4 mei, dus ruim vier maanden geleden. Vergeleken met vorige week steeg het aantal coronagevallen in die leeftijdsgroep met bijna 10 procent en in een maand tijd is het aantal verdrievoudigd. Verder bleken 2091 kinderen van 10 tot en met 14 jaar oud besmet. Dat is het hoogste aantal sinds 11 mei.