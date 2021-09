Politie doet groot onderzoek naar autobranden in Ede

De politie is dinsdagochtend begonnen met een grootschalig onderzoek naar twintig autobranden in Ede. De branden woedden in de nacht van maandag op dinsdag in zes verschillende straten in de Gelderse gemeente.

De autobranden vonden allemaal plaats in de wijk Veldhuizen, in het noordwesten van Ede. De politie en brandweer rukten massaal uit en er vloog een politiehelikopter boven de wijk. Rond 02.30 uur meldde de brandweer dat de branden onder controle waren.

Vanwege de grote omvang van de branden vermoedt de politie dat er sprake is van brandstichting. ‘We kunnen ons voorstellen dat de schrik er in de wijk behoorlijk in zit en de politie zit dan ook bovenop deze autobranden’, aldus de politie.

Maatregelen

De burgemeester van Ede, René Verhulst, kijkt met afschuw naar de ‘laffe brandstichtingen’ in de wijk. ‘Dit is natuurlijk echt absurd gedrag, twintig auto’s beschadigd, en tientallen mensen hierdoor getroffen’, laat hij in een schriftelijke verklaring weten. ‘Echt te zot voor woorden dat je jezelf de vrijheid geeft om andermans eigendommen zo te vernielen.’

De burgemeester raadt gedupeerden aan aangifte te doen. Ook overlegt hij met de politie en het Openbaar Ministerie over eventuele maatregelen in de wijk. Het is op dit moment nog niet duidelijk om wat voor maatregelen het gaat, laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Verrassing

Vijf jaar geleden werd dezelfde wijk in Ede opgeschrikt door een reeks autobranden. Een groep van tientallen jongeren zorgde toen voor ongeregeldheden rond een leegstaand winkelcentrum, en er gingen zo’n vijftien auto’s in vlammen op.

De politie zegt in het onderzoek alle opties open te houden, maar dat het vooralsnog niet voor de hand ligt dat er een verband is met die brandstichtingen uit 2016. ‘Dat is al lang geleden en de afgelopen jaren is het rustig geweest in de wijk’, aldus een politiewoordvoerder.

Ook de gemeente merkte dat het de afgelopen tijd rustig was in de wijk. ‘Waar we heel blij mee waren. Dit komt dus echt als een verrassing. Zover wij nu kunnen zien is er geen verband met eerdere branden’, zegt de woordvoerder.