Timmermans: juist sneller vergroenen tegen dure energierekening

De piekende prijs voor gas en stroom is geen reden om meer tijd te nemen voor de overgang naar duurzame energie, vindt Eurocommissaris Frans Timmermans. Waren we daarmee juist maar eerder begonnen, zegt de klimaatman van de Europese Commissie in het Europees Parlement. Nu is het volgens hem zaak om niet te vertragen, maar te versnellen.

Een doorsnee huishouden is door de prijsstijgingen per jaar al gauw honderden euro’s duurder uit. Dat is deels te wijten aan de hogere prijs die energiebedrijven moeten betalen voor de uitstoot van CO2, erkent Timmermans, een klimaatmaatregel. Maar dat verklaart ‘slechts ongeveer een vijfde van de prijspiek. De rest is simpelweg het gevolg van tekorten.’

Wie nu roept dat de Europese Unie te snel gaat met de klimaatmaatregelen van de zogeheten Green Deal, heeft het volgens Timmermans mis. ‘De ironie is dat we niet in dit parket hadden gezeten als we de Green Deal vijf jaar eerder hadden gehad. Dan waren we minder afhankelijk geweest van fossiele brandstoffen.’

De Nederlandse Eurocommissaris heeft wel begrip voor mensen die vrezen door de kosten in de knel te komen. Het wordt de kunst om de lasten eerlijk te verdelen, stelt hij.