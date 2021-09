Celstraffen en werkstraf voor datadiefstal bij GGD

Mohammed Z. (21) uit Heiloo is veroordeeld tot tien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk. Amin L. (23) uit Alblasserdam kreeg voor de datadiefstal een celstraf van 60 dagen opgelegd, waarvan 34 dagen voorwaardelijk. Daarnaast krijgt hij een taakstraf van 180 uur. Z. hoeft niet de gevangenis in, want zijn straf is gelijk aan zijn voorarrest.

Tegen Z. had het Openbaar Ministerie een celstraf van een jaar geëist, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Tegen L. was een halfjaar celstraf geëist, waarvan de helft voorwaardelijk.