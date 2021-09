Horeca niet van plan te handhaven op coronatoegangsbewijs

Horecaondernemers lijken het niet te zien zitten om te handhaven op het coronatoegangsbewijs. ‘We gaan niet meedoen’, ‘een onuitvoerbaar en idioot plan’ en ‘te zot voor woorden’, aldus verschillende kroegbazen en restauranthouders in een reactie op de vermeende plannen van het demissionaire kabinet om controle van de CoronaCheck-app te verplichten in de sector. Koninklijke Horeca Nederland herkent het beeld dat de sector niet van plan is te handhaven op het coronatoegangsbewijs.

De nieuwe coronaplannen worden later op dinsdag aangekondigd. Vanaf 25 september zouden bezoekers van onder meer de horeca een coronatoegangsbewijs moeten laten zien. Dat is een vaccinatiebewijs of een negatieve test. De nachthoreca blijft voorlopig dicht.

‘Het is onuitvoerbaar en discriminerend’, zegt horeca-eigenaar Laurens Meyer, die zo’n vijftig zaken door heel Nederland heeft, waaronder De Drie Gezusters. Hij heeft al te maken met personeelstekorten. ‘Dan krijg je dit soort onzin er nog bij. Het is ook nog een enorme kostenpost’, zegt hij.

Extra kosten

‘Ze zijn de horeca helemaal om zeep aan het helpen’, oordeelt Gilles Harthoorn, eigenaar van Hotel Café Restaurant Duinzicht op Schiermonnikoog. ‘Ik ga zeker niet handhaven. Niet voordat ze iedereen gelijktrekken.’ Harthoorn is vooral boos dat hij klanten moet gaan controleren terwijl bij de Formule 1-race in Zandvoort wel alles leek te kunnen.

‘We zijn er klaar mee’, zegt John Gulay van sportsbar O’Casey’s in Den Haag, die niet van plan is te gaan checken aan de deur. Een personeelslid aan de deur zetten om klanten te controleren kost hem 250 euro per dag. ‘Dat zijn weer extra kosten die niet worden gecompenseerd.’

Verzwaring

Herman Hell, die meer dan tien zaken heeft in de regio Rotterdam, heeft er moeite mee dat de horeca wordt ingezet als politiek drukmiddel. ‘De horeca wordt nu gebruikt om tot vaccinatie te dwingen’, zegt hij. ‘Iedereen zou altijd bij ons welkom moeten zijn zonder eerst een test te moeten doen.’ Hell noemt de nieuwe maatregelen van het kabinet een verzwaring, terwijl daarnaast ook de steunmaatregelen worden gestopt.

‘Mijn wil om de check goed uit te voeren is niet groot als ik er niks voor terugkrijg’, zegt Dennis Kaatman, eigenaar van Het Vliegende Paard in Zwolle. Het studentencafé is anderhalf jaar zo goed als gesloten in de nacht. Volgens Kaatman overwegen horecaondernemers in Zwolle dinsdagnacht uit protest langer open te blijven.