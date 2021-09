Het Parool wordt ochtendkrant

Het Parool wordt vanaf volgend jaar een ochtendblad. De krant, die al tientallen jaren ‘s middags wordt bezorgd, valt bij abonnees vanaf 3 januari doordeweeks ‘s ochtends in de bus of op de mat. Dat heeft Het Parool dinsdag bekendgemaakt. De verandering gaat ook gelden voor de digitale edities. Op zaterdag werd de krant al in de ochtend bezorgd.