DSM helpt AEX-index aan kleine winst

De Amsterdamse AEX-index ging dinsdag licht vooruit onder aanvoering van DSM. Beleggers reageerden enthousiast op de nieuwe strategische plannen van het speciaalchemieconcern. Daarnaast werd gewacht op het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag naar buiten komt. De inflatie zit de afgelopen maanden flink in de lift door de heropening van de economie. De Federal Reserve heeft al aangegeven dit jaar te willen beginnen met de afbouw van de coronasteun, onder meer om de inflatie in toom te houden.

DSM steeg 3,6 procent en tikte de hoogste koers ooit aan. Het concern gooit zijn strategie om en gaat zich volledig richten op gezondheid, voeding en biowetenschappen. De materialendivisie, die hoogwaardige kunststoffen maakt, zal daarbij waarschijnlijk worden verkocht. Analisten van KBC Securities verhoogden het advies voor DSM en schatten de opbrengst van een mogelijke verkoop van de materialentak op 4,8 miljard euro.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent hoger op 794,14 punten. De MidKap verloor 0,1 procent tot 1097,75 punten. Frankfurt won 0,1 procent en Londen daalde 0,3 procent. Parijs zakte 0,6 procent. De Franse luxeconcerns Kering, LVMH en Hermès gingen opnieuw omlaag door zorgen over de nieuwe uitbraken van het coronavirus in de belangrijke Chinese markt.

Chipbedrijven

Naast DSM behoorden de chipbedrijven Besi, ASML en ASMI tot de sterkste stijgers in de AEX, met winsten tot 1,1 procent. Unilever klom 0,9 procent. De theedivisie die het levensmiddelenconcern wil verkopen trekt volgens de Britse nieuwszender Sky veel aandacht van investeerders. Techinvesteerder Prosus sloot de rij met een min van 1,9 procent.

Pharming won 0,5 procent. De biotechnoloog kwam met resultaten van twee kleinschalige studies naar de behandeling van Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus, met zijn ontstekingsremmer Ruconest en wil verder onderzoek doen.

Pandora

In Kopenhagen klom Pandora 5 procent. De Deense sieradenverkoper schroefde zijn winstdoel op en gaat meer eigen aandelen inkopen. De Britse onlinesupermarkt Ocado verloor 2 procent in Londen na een omzetdaling in het afgelopen kwartaal. De resultaten van JD Sports werden wel goed ontvangen. De Britse verkoper van sportartikelen werd 8 procent hoger gezet.

De euro was 1,1811 dollar waard tegen 1,1817 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 70,97 dollar per vat. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 74,12 dollar per vat.