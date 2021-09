Ook in augustus erg weinig faillissementen

Door de massale coronasteun van de overheid vallen er al langer heel weinig bedrijven om. Ook laten rechters in de kern gezonde bedrijven vanwege de coronacrisis minder snel failliet gaan. Rechtbanken hebben in augustus 164 faillissementen uitgesproken. Dit zijn er 12 meer dan in juli, maar 75 minder in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Behalve de Raad voor de Rechtspraak houdt ook het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers bij over het aantal faillissementen. Die liggen doorgaans wat lager. Het CBS telt de bankroeten van eenmanszaken in die cijfers niet mee.