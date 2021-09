Eerste helft van 2021 meer goederenhandel dan voor coronacrisis

Nederland importeerde en exporteerde in het eerste halfjaar van 2021 meer dan in dezelfde periode in 2019. Dat meldt het statistiekbureau CBS. Onderzoekers zien dat veel producten weer evenveel of meer worden verhandeld in vergelijking met de periode voor de coronacrisis.

De exportwaarde van goederen was in de eerste helft van dit jaar 8 procent hoger dan in dezelfde periode in 2019, de importwaarde 6 procent. De groei komt vooral omdat de hoeveelheid verhandelde goederen is toegenomen.

De handel lijkt hersteld van de klap in de lente van 2020. Door de uitbraak van het coronavirus kwamen productieketens toen wereldwijd stil te liggen. Door een prijzenoorlog tussen Rusland en Saudi-Arabië was de olieprijs bovendien laag. ‘Beide gebeurtenissen zorgden in de eerste helft van 2020 voor een kleinere vraag en lagere handelsprijzen’, aldus de onderzoekers.

De exportwaarde van gespecialiseerde machines was 14 miljard euro in de eerste helft van 2021. Dat was het hoogste niveau ooit. Ook de uitvoer van medicinale en farmaceutische producten, groenten en fruit, (medische) instrumenten en apparaten, computers, kunststoffen en bloemen en planten bereikten een recordniveau.