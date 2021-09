De Jonge: niets tegen dansen, maar niet alles kan zomaar

‘Ik heb helemaal niets tegen dansen. Natuurlijk niet, we willen zoveel mogelijk weer mogelijk maken. Maar we weten ook dat niet alles kan.’ Dat zegt zorgminister Hugo de Jonge in reactie op de uitlatingen van directeur Ruben Brouwer van concertreus MOJO.

‘Er werd ons eigenlijk vriendelijk verzocht het dansen te verbieden’, zei Brouwer maandagavond in het praatprogramma Op1. De Jonge wil verder niet ingaan op die opmerkingen, of de inhoud van het gesprek tussen MOJO en het ministerie.

‘De ‘discopiek’ van eind juni is wel aanleiding om niet zomaar alles te doen’, zegt hij over de snelle stijging van het aantal besmettingen begin deze zomer toen de meeste regels werden losgelaten, en het kabinet sprak over ‘Dansen met Janssen’. Volgens de bewindsman is het ook lastig te voorkomen dat mensen gaan dansen bij bepaalde evenementen. ‘Dus je moet kijken: welke setting wil je weer mogelijk maken. Welke stap is verantwoord.’

Persconferentie

De demissionaire minister verwijst verder naar de persconferentie die hij en premier Mark Rutte dinsdagavond houden. Volgens bronnen worden evenementen als concerten weer toegelaten, ook als bezoekers geen zitplaats krijgen toegewezen. Voorwaarde is wel dat de concertzaal maar tot driekwart van de capaciteit wordt gevuld.

Volgens MOJO-baas Brouwer zijn bedrijven in de evenementensector ook gevraagd of ‘wij maar liever geen dance-evenementen wilden organiseren’. Dit gebeurde in een ‘bizar gesprek’ dat Brouwer had met onder anderen De Jonge, zo vertelde hij in de talkshow.