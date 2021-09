NedTrain ontkent schuld aan chroom-6-drama

NedTrain heeft dinsdagochtend bij de rechtbank Rotterdam zijn onschuld geclaimd in het chroom-6-drama in Brabant. De verantwoordelijkheid lag volgens een advocaat van de NS-dochter volledig bij de gemeente Tilburg, omdat die werkgever was van de slachtoffers.

Honderden Tilburgse werklozen werden tussen 2004 en 2012 door het gemeentelijk re-integratiebedrijf tROM aan het werk gezet in twee bedrijfshallen van de NS. Daar werden oude treinstellen geschuurd en geslepen om ze klaar te maken voor het Spoorwegmuseum.

In de oude verflagen zat het kankerverwekkende chroom-6. Volgens het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie werden de uitkeringsgerechtigden daar door ‘onvoldoende beleid en veiligheidsmaatregelen’ aan blootgesteld. Zowel de gemeente Tilburg als NedTrain worden door het OM verantwoordelijk gehouden, in het geval van NedTrain is in ogen van de aanklager anders sprake van medeplichtigheid.

Schadevergoeding

In 2019 ging de gemeenteraad van Tilburg akkoord met een schadevergoeding van 7000 euro voor achthonderd mensen die in de hallen waren blootgesteld aan het giftige anti-roestmiddel. Voor mensen die ziek waren geworden kwam daar nog 5000 tot 40.000 euro bovenop.

Volgens NedTrain heeft het ‘zijn verantwoordelijkheid genomen en meegedaan aan de ruimhartige compensatie’ en daarbij ‘herhaaldelijke excuses gemaakt’, zo stelde de advocaat dinsdag tijdens een inleidende zitting. ‘Maar het nemen van die maatschappelijke verantwoordelijkheid betekent niet dat NedTrain de strafrechtelijke verantwoordelijkheid neemt. Zonder daarbij afbreuk te willen doen aan de ernst van de zaak’’, zei ze.

Geen werkgever

De NS-dochter claimde dat het ‘met de beste intenties’ zijn hallen beschikbaar had gesteld en tROM vooraf voorlichtte over vereiste veiligheidsmaatregelen. ‘De rol van Nedtrain was slechts faciliterend, het bedrijf was geen werkgever. De gemeente Tilburg had de zorgplicht en de verantwoordelijkheid voor naleving en controle.’’

De aanwezigheid van Chroom-6 in de treinen was volgens NedTrain toen nog onbekend. ‘Kennis die je niet hebt, kun je niet delen.’’

Volgens de officier van justitie gaat het echter om meer dan Chroom-6, maar ‘’onvoldoende veilig werken in stoffen met lood- en zinkverbindingen en fijnstof’’.

De strafzaak start aan begin van de zomer 2022.