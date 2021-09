Klimaatstichting: draagvlak aardgasvrij wonen neemt weer toe

Vijf jaar terug was 47 procent van de Nederlanders nog enthousiast over aardgasvrij wonen. Het jaar erop steeg dat naar 58 procent, maar daarna werd een dalende trend ingezet, tot een dieptepunt van 45 procent vorig jaar. Dat is nu weer gestegen naar 50 procent. Een deel van de meer dan duizend ondervraagden wil ook actief betrokken worden bij het aardgasvrij maken van hun wijk. Meer mensen vertrouwen op de expertise van andere partijen, zoals de gemeente.

Volgens HIER verwijzen de meeste voorstanders naar ‘het klimaatprobleem’ ter motivering van hun keuze. De stichting geeft aan dat de opwarming van de aarde de laatste tijd veel in het nieuws is geweest. ‘We vermoeden dat we dat nu terugzien in de houding van mensen’, zegt HIER-directeur Gijs Termeer. De tegenstanders van aardgasvrij wonen zouden twijfelen aan de bijdrage van Nederland aan het wereldwijde klimaatprobleem.