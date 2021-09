Rechtbank staat bij begin Marengo-proces stil bij dood De Vries

De Vries was de vertrouwenspersoon en adviseur van de kroongetuige in het liquidatieproces, Nabil B. ‘Het is verschrikkelijk voor u dat u voor de derde keer dit proces een schokkend verlies moet meemaken’, zei de voorzitter tegen de kroongetuige. Kort nadat bekend was gemaakt dat B. zich als kroongetuige had gemeld, werd zijn broer vermoord. September 2019 werd zijn advocaat Derk Wiersum doodgeschoten. De Vries werd op 6 juli neergeschoten en overleed negen dagen later.

