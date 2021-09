Boete voor Google in Zuid-Korea om machtsmisbruik

Zo hebben onder meer techfabrikanten Samsung en LG ‘anti-fragmentatiecontracten’ van Google ondertekend, die verhinderen dat de bedrijven een eigen versie van het besturingssysteem konden ontwikkelen of gebruiken. Van Zuid-Korea mogen deze contracten niet langer worden verplicht en moeten huidige overeenkomsten worden aangepast. Daarnaast zouden Samsung en LG zijn tegengewerkt bij het tijdig lanceren van nieuwe producten als speakers en smartwatches.

Google gaat in beroep tegen de boete van 207,4 miljard won. Volgens de techreus versnelt Android innovatie en verbetert het de gebruikerservaring, maar worden die voordelen onterecht genegeerd.

De boete past in Zuid-Koreaans beleid waarin grote techbedrijven harder worden aangepakt. De nu aan Google uitgedeelde boete is na die voor chipfabrikant Qualcomm de op een na hoogste in het land voor misbruik van de machtspositie.

Google kreeg eerder in Europa al boetes wegens misbruik van de dominante positie op de markt. Zo kreeg het bedrijf in 2017 een geldstraf van 2,4 miljard euro. Moederbedrijf Alphabet kreeg in 2018 een recordboete van 4,3 miljard euro vanwege oneerlijke concurrentie met Android. In maart 2019 volgde een sanctie van bijna 1,5 miljard euro.