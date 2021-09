McDonald’s brengt vleesvervanger McPlant tijdelijk naar Nederland

McDonald’s brengt vleesvervanger McPlant tijdelijk naar bijna al zijn ruim 250 Nederlandse vestigingen. Het gaat om een burger met imitatierundvlees van erwteneiwit, laat de fastfoodketen weten. Deze is tot begin november verkrijgbaar. In Europa introduceerde McDonald’s de McPlant eerder al tijdelijk in Oostenrijk, Denemarken en Zweden.

De McPlant heeft in Nederland niet het keurmerk vegetarisch of veganistisch. ‘Het is niet veganistisch omdat er cheddar smeltkaas op de burger zit’, legt een woordvoerder van McDonald’s uit. ‘De burger zelf is volledig plantaardig, maar door de bereiding, waarbij die in contact kan komen met rundvlees, is een vegetarisch keurmerk ook niet mogelijk.’

McDonald’s werkt voor de productie van het ‘plantaardig vlees’ samen met Beyond Meat. Vleesvervangers van dat bedrijf zijn ook verkrijgbaar bij verschillende Nederlandse restaurants zoals Thrill Grill, Canibale Royale en de Vegan Junk Food Bar maar ook bij broodjesketen Subway. Concurrent Impossible Foods sloot een deal met Burger King voor een vegan Whopper.