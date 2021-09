EU-parlement stemt in met verlenging kwekersrecht

Het Europees Parlement stemt in met de verlenging van 25 tot 30 jaar van het kwekersrecht op bloembollen, asperges, houtig kleinfruit (allerlei soorten bessen) en houtige sierplanten. Dat is goed nieuws voor Nederlandse kwekers omdat ze daarmee vijf jaar langer de tijd krijgen hun investeringen in nieuwe en waardevolle plantensoorten terug te verdienen.