Rapport: Europese staalsector dreigt klimaatdoelen niet te halen

De Europese staalindustrie moet binnen twaalf jaar overgestapt zijn van kolengestookte hoogovens naar koolstofarme technologieën om de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs te halen. Veel staalproducenten in de regio hebben echter geen langetermijnplannen om de emissies te beperken, waarschuwt onderzoeksbureau Industry Tracker in een nieuw rapport.

De onderzoekers benadrukken dat nieuwe of gerenoveerde hoogovens een levensduur hebben van zeker twintig jaar. Dat onderstreept het risico van klimaatgevolgen op de lange termijn als de omschakeling niet voor 2033 plaatsvindt, zo valt te lezen.

De staalindustrie is wereldwijd verantwoordelijk voor ongeveer 7 procent van de koolstofuitstoot. Als er geen actie wordt ondernomen, zullen de Europese staalproducenten hun koolstofbudget - de hoeveelheid die ze mogen uitstoten voordat ze de Parijse klimaatdoelstellingen in gevaar brengen - tegen 2035 hebben opgebruikt, aldus Industry Tracker.

Volgens de onderzoekers zijn het Zweedse SSAB en het in Amsterdam genoteerde ArcelorMittal de staalproducenten die het best voorbereid zijn op de overgang. Deze bedrijven zijn het beste in staat het nodige kapitaal in te zetten.