Aandacht voor DSM en Amerikaanse inflatie op Damrak

Beleggers op de Amsterdamse aandelenbeurs zullen dinsdag vooral letten op speciaalchemiebedrijf DSM en de inflatiecijfers uit de Verenigde Staten. De inflatie, een belangrijke pijler in het rentebeleid van de Federal Reserve, zit flink in de lift door de heropening van de economie. Volgens de Amerikaanse centrale bank is de stijging van het algemene prijspeil echter een tijdelijk fenomeen.

DSM kondigde aan zijn strategie om te gooien en zich louter te richten op gezondheid, voeding en biowetenschappen. Daarbij is er mogelijk geen plek meer voor de materialendivisie. De onderneming zegt de strategische opties voor het onderdeel te onderzoeken. Verkoop van het onderdeel dat hoogwaardige kunststoffen maakt die gebruikt worden in de auto-industrie, in windmolens en in beschermende kleding is daarbij een van de mogelijkheden.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren vrijwel vlak te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. In de Aziatische regio lieten de belangrijkste aandelenmarkten dinsdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio zette de opmars voort en sloot 0,7 procent in de plus.

Unilever

Ook Unilever staat in de belangstelling. De theedivisie van het levensmiddelenconcern trekt volgens de Britse nieuwszender Sky veel aandacht van investeerders. Zo zou Advent samen met het Singaporese staatsfonds GIC een bod van 4 miljard pond willen uitbrengen, omgerekend ongeveer 4,7 miljard euro. Ook investeerders Carlyle, Clayton Dubilier & Rice en KKR zouden een bod overwegen, net als Cinven dat samen optrekt met het staatsinvesteringsfonds van Abu Dhabi.

Pharming kwam met resultaten van de klinische studies naar de behandeling met Ruconest van Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus. Volgens de biotechnoloog hadden met Ruconest behandelde patiënten in het Amerikaanse onderzoek statistisch significant lagere scores in ernst van de ziekte in vergelijking met patiënten behandeld met alleen standaard-medicatie. In een andere studie werd echter geen verschil in de scores waargenomen tussen de behandelgroepen.

De euro was 1,1807 dollar waard tegen 1,1817 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,8 procent tot 71,01 dollar per vat. Brentolie kostte ook 0,8 procent meer, op 74,07 dollar per vat.