Ex-regeringsleider Myanmar Suu Kyi na ziekte weer in de rechtbank

Suu Kyi had maandag last van duizeligheid en voelde zich daarnaast ook versuft, aldus de verdediging. De klachten waren het gevolg van wagenziekte. Suu Kyi was met een auto op weg naar de rechtbank in Naypyidaw. Vanwege de coronapandemie was het proces vertraagd, waardoor ze twee maanden niet in een auto had gezeten, klonk de uitleg. De politica, die onder huisarrest staat, besloot vanwege haar klachten terug te keren naar huis.

Suu Kyi was dinsdag bij terugkeer in de rechtbank opgelucht maar nog wel ‘enigszins duizelig’, laat een van haar advocaten weten. Het proces tegen de ex-leider van het Myanmar draait om diverse aanklachten, waaronder het illegaal importeren van walkietalkies en het overtreden van de coronamaatregelen tijdens haar verkiezingscampagne. Die beschuldigingen worden door Suu Kyi’s advocaten ontkend.

De democratisch gekozen regering van het Aziatische land werd op 1 februari afgezet door het leger. Suu Kyi en andere belangrijke politici werden direct onder huisarrest geplaatst. De militairen die de macht hebben gegrepen, claimen dat Suu Kyi’s partij de parlementsverkiezingen van vorig jaar won met grootschalige fraude. De junta heeft nieuwe verkiezingen beloofd, maar daar zijn nog steeds geen details over bekendgemaakt.