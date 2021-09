FNV: coronacheck in horeca te zware belasting voor personeel

De invoering van een coronacheck app in de horeca is onterecht en buiten proportie. Dat zegt vakbond FNV, die daarbij ook wijst op de impact van de maatregel op het werk van horecamedewerkers die met de handhaving belast worden.

Het kabinet zal tijdens de coronapersconferentie dinsdagavond naar verwachting aankondigen dat de horeca alleen nog maar toegankelijk wordt met een soort coronapas. FNV benadrukt dat de rest van de samenleving versoepelingen tegemoet kan zien, terwijl de horeca ‘de zoveelste restricties’ opgelegd krijgen.

FNV-bestuurder Edwin Vlek benadrukt dat de werkdruk in de horeca al enorm hoog is door de personeelstekorten, waardoor medewerkers al heel veel uren draaien. ‘Daar bovenop wil de overheid hen nu ook nog als handhaver verantwoordelijk maken voor de naleving van het overheidsbeleid. Dat is onacceptabel.’ Vlek benadrukt dat mensen daar niet voor opgeleid zijn. Werken in de horeca wordt er volgens hem ook niet aantrekkelijker op wanneer je elke keer gasten te woord moet staan die zich niet aan de regels houden.

FNV vindt ook dat zolang er beperkende maatregelen voor de horeca gelden, horecabedrijven 100 procent gecompenseerd worden. Zeker nu de coronacheck ze vermoedelijk met extra kosten opzadelt.