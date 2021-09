DSM zet materialendivisie in de etalage

Speciaalchemiebedrijf DSM gooit zijn strategie om en gaat zich louter richten op gezondheid, voeding en biowetenschappen. Daarbij is er mogelijk geen plek meer voor de materialendivisie. De onderneming zegt de strategische opties voor het onderdeel te onderzoeken. Verkoop van het onderdeel dat hoogwaardige kunststoffen maakt die gebruikt worden in de auto-industrie, in windmolens en in beschermende kleding is daarbij een van de mogelijkheden.